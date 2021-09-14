Движение по серой ветке метро в Москве прерывали из-за человека на пути

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Москве во вторник днем частично прерывали движение по Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за человека на пути.

О прекращении движения от станции "Серпуховская" до "Нагорной" городской Дептранс сообщил в 13:25. В обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами.

Четыре минуты спустя департамент сообщил, что движение по линии восстановлено. В 13:44 серая ветка вернулась к обычному графику.

О состоянии человека, оказавшегося на путях, ничего не сообщается.