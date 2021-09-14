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При отсутствии ребенка на выездном занятии будет достаточно уведомить классного руководителя

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Если ребенок не сможет участвовать в выездных занятиях школы 17 сентября, родителям необходимо уведомить об этом классного руководителя в электронном журнале. Об этом сообщили "Интерфаксу" в департаменте образования и науки Москвы.

"Если по каким-либо причинам ребенок не планирует принимать участие в выездных мероприятиях, то родитель может уведомить об этом классного руководителя с помощью электронного журнала. Никакого письменного заявления писать для этого не нужно", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что администрация некоторых московских школ просит родителей написать заявление, что их ребенок не сможет присутствовать на занятиях в дни выборов "по семейным обстоятельствам".

8 сентября департамент образования сообщил, что 17 сентября состоятся выездные занятия в музеях, парках, библиотеках, театрах и других местах. Дистанционные уроки проводить не планировалось.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре состоится в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В этот период пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. Также в этот период в Москве состоятся довыборы в Мосгордуму по 19 и 37 избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева, а также выборы в муниципальном округе Щукино.

Москва

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