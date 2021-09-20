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Хроника последних дней СССР

В Москве за сутки выпало больше четверти месячной нормы осадков

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Москве за последние 24 часа, по предварительным данным на 18:00 на главной метеостанции на ВДНХ, выпало 17 мм осадков, это чуть больше четверти месячной нормы, сообщил "Интерфаксу" представитель городского метеобюро.

Он добавил, что в ближайшие дни дожди из региона не уйдут.

Месячная норма осадков для сентября в Москве - 65 мм.

По прогнозу Росгидромета, в городе будет лить до четверга. С вероятностью 85-95% за это время выпадет еще, как минимум, 25 мм осадков.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что продолжительные дожди и усиление северо-восточного ветра в Центральном федеральном округе принес южный циклон, пришедший с берегов Черного моря.

Значения средней суточной температуры в первой половине недели в Центральной России, в том числе, в Москве, будут отставать от климатической нормы на 3-5 градусов. Такая погода соответствует началу октября.

Москва Росгидромет Гидрометцентр

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