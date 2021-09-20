Мигрантов на дорожных стройках Москвы заменили местные рабочие

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Жители Москвы и Подмосковья заняли на дорожных стройках региона часть мест мигрантов, уехавших из-за пандемии, заявил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, закрытие границ привело к оттоку рабочих из стран Евразийского союза, но строительство удалось даже нарастить "благодаря тому, что освободившиеся места частично заняли москвичи и жители Подмосковья".

Сейчас дороги в Москве строят больше 20 тысяч человек, по мере достраивания объектов их переводят с одной стройки на другую, отметил заммэра. По его словам, острого дефицита строителей нет, у подрядчиков есть возможность при необходимости дополнительно мобилизовать рабочих.

В августе глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов говорил, что на бюджетных стройках региона работают около 60 тысяч человек и городу нужно еще 15-20 тысяч.