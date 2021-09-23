Мосгорсуд смягчил приговор соратнику Навального по "санитарному делу"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Московский городской суд смягчил приговор с 1 года до 10 месяцев ограничения свободы соратнику оппозиционера Алексея Навального - Николаю Ляскину по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции 23 января в столице (так называемое санитарное дело).

"Апелляционное представление прокурора, просившей запретить Ляскину покидать пределы Москвы (а не Москвы и области), оставлено без удовлетворения", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов в четверг.

Как сообщалось, в начале августа Преображенский суд Москвы признал Ляскина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей) и назначил ему один год ограничения свободы.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).