Глава "Альянса врачей" Васильева получила год ограничения свободы

Глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде года ограничения свободы главе профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасии Васильевой по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января.

Васильева признана виновной в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Согласно приговору, Васильевой запрещено выходить из дома ночью и выезжать за пределы Москвы.

"Приговор будет обжалован", - говорится в твиттере команды Васильевой.

Прокурор в ходе судебных прений просил суд назначить Васильевой наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 8 месяцев.

Вину Васильева не признала.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе и в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).