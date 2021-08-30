В Москве вынесен еще один приговор по "санитарному делу"

Мундеп Дмитрий Барановский получил 1,5 года ограничения свободы

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы муниципальному депутату Дмитрию Барановскому за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице (так называемое санитарное дело).

Суд признал Барановского виновным в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Согласно решению суда, на Барановского возложены следующие ограничения: ему нельзя посещать и участвовать в массовых мероприятиях и выезжать из Москвы без согласия инспекции.

В ходе судебных прений гособвинитель запрашивал для депутата наказание в виде одного года и 10 месяцев ограничения свободы.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января в ряде городов страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного управления МВД.

Изначально по делу проходило 10 фигурантов. Среди них брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина и другие.

14 июля СК прекратил уголовное преследование одного из фигурантов - муниципального депутата Константина Янкаускаса, признав его право на реабилитацию.

Ранее в августе по "санитарному делу" была осуждена участница Pussy Riot, муниципальный депутат Люся (Людмила) Штейн - она получила один год ограничения свободы.