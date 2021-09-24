В центре Москвы загорелось общежитие военного университета Минобороны
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В центре Москвы горит общежитие военного университета Минобороны, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Пожар начался в центральной части старого здания на Комсомольском проспекте, 20, стр. 1, где располагается общежитие военного университета. Эвакуированы более 100 человек", - сказал источник.
Он добавил, что пожар начался на третьем этаже и перекинулся на чердак.
"Площадь пожара 100 кв м", - отметил источник.
По предварительным данным никто не пострадал. Пожару присвоен второй повышенный номер сложности.