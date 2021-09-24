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Хроника последних дней СССР

В центре Москвы загорелось общежитие военного университета Минобороны

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В центре Москвы горит общежитие военного университета Минобороны, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар начался в центральной части старого здания на Комсомольском проспекте, 20, стр. 1, где располагается общежитие военного университета. Эвакуированы более 100 человек", - сказал источник.

Он добавил, что пожар начался на третьем этаже и перекинулся на чердак.

"Площадь пожара 100 кв м", - отметил источник.

По предварительным данным никто не пострадал. Пожару присвоен второй повышенный номер сложности.

Военный университет Минобороны Москва

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