Площадь пожара в общежитии Минобороны в Москве достигла 500 кв. м

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Площадь пожара в общежитии военного университета Минобороны увеличилась в пять раз, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар охватил весь чердак. Площадь увеличилась до 500 кв. м.", - сказал источник.

Он добавил, что пожар угрожает обрушением конструкций.

"Пожару присвоен уже третий ранг сложности из пяти", - указал источник.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 100 кв м. Таким образом она увеличилась в пять раз.