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Хроника последних дней СССР

Шестеро в Москве получили прокурорские предостережения из-за акции 25 сентября

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Шесть граждан получили прокурорские предостережения за то, что призывали участвовать в несогласованной акции 25 сентября в Москве, сообщили "Интерфаксу" в городской прокуратуре.

Предостережения им вынесли "в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий".

В надзорном ведомстве объяснили, что в сосцетях и Интернете распространяются призывы к участию в публичном мероприятии на Пушкинской площади, которое не согласовано.

Три акции несогласия с итогами думских выборов 20, 25 сентября и 3 октября анонсировала КПРФ. Московское мероприятие в партии называют "встречей с депутатами". В мэрии акции не согласовали из-за пандемии.

20 сентября вечером на Пушкинской площади прошел митинг с участием проигравших выборы кандидатов в депутаты. О задержаниях в тот вечер не сообщалось. В ГУ МВД Москвы 24 сентября заявили, что 30 участников акции уже привлечены к административной ответственности, а остальных установят и тоже привлекут.

Столичная полиция также сообщила, что нашла в интернете призывы к участию в акции 25 сентября, и пообещала ее пресечь.

Днем в пятницу координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил, что его задержали и доставили в полицию для составления протокола по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания). По его словам, поводом стало то, что он в соцсетях сообщил о встрече с депутатами от КПРФ 25 сентября.

Роскомнадзор 24 сентября потребовал, чтобы редакторы сайта КПРФ удалили анонс акции на Пушкинской площади.

Москва Мосгорпрокуратура КПРФ МВД Госдума Сергей Удальцов

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