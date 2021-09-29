В московском транспорте усилили проверки масочного режима

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в общественном транспорте усилились проверки соблюдения масочного режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

О ежедневных рейдах по учреждениям утром в среду сообщили и в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ). За последние дни ОАТИ обнаружила, что в трех торговых центрах Москвы много людей находятся без масок. Это ТЦ "Гагаринский", "Атриум" и "Метрополис". Им грозят крупные штрафы или закрытие на срок до 90 дней.

Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк 27 сентября пообещал, что проверки масок в городе усилят на фоне роста заболеваемости COVID-19.