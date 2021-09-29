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В московском транспорте усилили проверки масочного режима

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в общественном транспорте усилились проверки соблюдения масочного режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

О ежедневных рейдах по учреждениям утром в среду сообщили и в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ). За последние дни ОАТИ обнаружила, что в трех торговых центрах Москвы много людей находятся без масок. Это ТЦ "Гагаринский", "Атриум" и "Метрополис". Им грозят крупные штрафы или закрытие на срок до 90 дней.

Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк 27 сентября пообещал, что проверки масок в городе усилят на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января 2020 года – 29 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Организатор перевозок ОАТИ коронавирус

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