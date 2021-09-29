Московский ТЦ "Гагаринский" пригрозили закрыть за посетителей без масок

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в торговом центре "Гагаринский" проверка выявила множество посетителей без масок, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов. Теперь ТЦ грозит штраф или закрытие на 90 суток.

Михайлов отметил, что сотрудники ОАТИ проводят такие рейды ежедневно. Проверка "Гагаринского" выявила, что администрация торгового центра не обеспечила, чтобы он работал с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

"Гагаринский" могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей. Если будет установлено, что из-за нарушения был причинен вред здоровью человека, штраф может увеличиться до 1 млн рублей. Также ТЦ могут закрыть на срок до 90 суток.

"Гагаринский" стал третьим центром в Москве, где в последние дни выявили нарушения масочного режима. 28 сентября ОАТИ нашла людей без масок в ТЦ "Атриум", а 26 сентября - в "Метрополисе".

К концу сентября в Москве стали фиксировать рост заболеваемости COVID-19.