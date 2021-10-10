Число заболевших COVID-19 в Москве за сутки сократилось почти на четверть

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявили 4 610 случаев заболевания коронавирусом, следует из обнародованных в воскресенье данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его информации, накануне сообщалось о 6 001 случае инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 1 391 случай, или на 23%.

За сутки коронавирус привел к смерти 72 человек. Общее число скончавшихся достигло 29 667. Смертность приблизилась к показателям начала августа.

Выздоровели за сутки 2 177 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 511 856 человек.

Накануне сообщалось о 2 221 выписанных и 70 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 10 октября составляет 1 млн 678 675.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

4 октября мэр Москвы Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 "не может не внушать тревогу": за неделю рост заболеваемости составил порядка 30%, рост госпитализаций - больше 20%. На следующий день он сообщил, что 8 тыс. из развернутых 12,5 тыс. коек для больных COVID-19 заняты.