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На МЦД-2 и Курском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов

На МЦД-2 и Курском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов произошел утром в среду на МЦД-2 ("Курско-Рижский") и Курском направлении МЖД, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На D2 и Курском направлении затруднено движение в сторону Москвы из-за остановки поезда у станции "Остафьево" по техническим причинам. Вместе с МЖД принимаем меры по восстановлению графика", - говорится в сообщении.

Департамент предупредил, что некоторые электропоезда будут отменены, возможен пропуск поездами отдельных остановок.

Позднее власти уточнили, что поезда от Подольска на Москву временно следуют по другим путям без остановки на платформах Остафьево и Силикатная.

Ремонтные бригады прибыли на место и приступили к работам.

МЦД-2 Москва МЖД

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