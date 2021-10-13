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Движение на МЦД-2 восстановлено

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Возобновлено движение поездов на МЦД-2 со всеми остановками после поломки одного из составов, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в среду.

"Вместе с диспетчерами МЖД будем вводить поезда в график. Возможны точечные корректировки в расписании и единичные отмены", - говорится в сообщении.

Утром 13 октября произошел сбой в движении поездов на МЦД-2 ("Курско-Рижский") и Курском направлении МЖД. Причиной стала остановка поезда у станции Остафьево по техническим причинам.

Москва МЦД МЖД

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