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Разработчик применяемых в школах Москвы COVID-тестов оценил их точность в 96%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Применяемые в столичных школах экспресс-тесты на определение коронавируса безопасны и точны на 96%, сообщил "Интерфаксу" директор компании-разработчика экспресс-тестов Анжей Жимбиев.

"Тест "Рапид Био" позволяет с высокой точностью - 96% - определить наличие вируса всего за 10 минут. Он прост в применении и безопасен, поэтому его легко использовать даже дома", - сказал Жимбиев в среду.

Он добавил, что такие тесты продаются в аптеках и применяются в быту, они не требуют специальных медицинских навыков для использования.

Ранее в Москве объявили о запуске экспресс-тестирования в 10 московских школах. Первые экспресс-тесты начнут делать с 14 октября. Ученики смогут сдать тест раз в две недели.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 13 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Анжей Жимбиев Москва Коронавирус

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