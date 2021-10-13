Разработчик применяемых в школах Москвы COVID-тестов оценил их точность в 96%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Применяемые в столичных школах экспресс-тесты на определение коронавируса безопасны и точны на 96%, сообщил "Интерфаксу" директор компании-разработчика экспресс-тестов Анжей Жимбиев.

"Тест "Рапид Био" позволяет с высокой точностью - 96% - определить наличие вируса всего за 10 минут. Он прост в применении и безопасен, поэтому его легко использовать даже дома", - сказал Жимбиев в среду.

Он добавил, что такие тесты продаются в аптеках и применяются в быту, они не требуют специальных медицинских навыков для использования.

Ранее в Москве объявили о запуске экспресс-тестирования в 10 московских школах. Первые экспресс-тесты начнут делать с 14 октября. Ученики смогут сдать тест раз в две недели.