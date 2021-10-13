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В Москве привитым пенсионерам стали предлагать 10 000 рублей вместо подарка

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Москве пожилые участники программы дополнительного стимулирования вакцинации от коронавируса cмогут получить 10 тысяч рублей вместо подарочного набора "С заботой о здоровье". Как сообщил сайт мэрии, такое постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Акция по поощрению за вакцинацию москвичей старше 65 лет продолжается с 23 июня по 31 декабря. Подарочные наборы выдают полностью привившимся или ревакцинировавшимся, их уже получили больше 240 тысяч человек.

Теперь, чтобы получить деньги вместо подарка, пенсионеры смогут подать заявление в любой городской центр социального обслуживания. Для оформления выплаты нужно иметь паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.

В набор "С заботой о здоровье" входят витамины, маски, таблетница, тонометр и прибор для измерения пульса, косметика по уходу за кожей.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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