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В Москве открыли еще 30 точек экспресс-тестирования на COVID-19

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Москве открыли 30 новых пунктов бесплатного экспресс-тестирования граждан на коронавирус, всего их стало 50, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

Новые точки открылись в 13 многофункциональных центрах, десяти торговых центрах и на семи транспортно-пересадочных узлах. Первые 20 пунктов были открыты в центрах госуслуг "Мои Документы", популярных общественных местах и торговых центрах.

Ракова отметила, что москвичи заинтересовались экспресс-тестированием: его прошли уже больше 20 тысяч человек.

Пункты экспресс-тестирования открылись на ТПУ Площадь Гагарина, Лужники, Панфиловская, Зорге, Локомотив, Измайловская и Нижегородская и в торговых центрах Kvartal West, "Город", "Гагаринский", "Шангал", "Саларис", "Кунцево Плаза", "Солнечный", "Европейский", "Дарья"и "Калужский", уточнили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы. В МФЦ они открылись в районах Косино-Ухтомский, Измайлово, Дорогомилово, Савелки, Бескудниковский и Восточное, Бабушкинский, Якиманка, Нагорный и Нагатино-Садовники, Донской, Лефортово, Северное Бутово, Тропарево-Никулино.

Экспресс-тест на антиген к коронавирусу дает результат за 15 минут, показывая вероятность заражения.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 18 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Анастасия Ракова

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