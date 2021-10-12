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Решение о регистрации COVID-вакцины для детей примут в течение двух недель

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Вакцина от COVID-19 для детей находится на финальной стадии экспертизы, заявил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Она (вакцина против COVID-19 для детей - ИФ) находится на финальной стадии экспертизы, ждем заключения. Я думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, доля детей среди общего числа заболевших COVID-19 составляет 12-13%.

Наиболее подверженная риску заболевания категория детей - школьники в возрасте от 6 до 17 лет.

2 июля в Москве началось клиническое исследование вакцины "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак-М") для подростков 12-17 лет. Оно проводится на базе двух детских медицинских учреждений - больниц имени Башляевой и Морозовской.

23 сентября Центр им. Гамалеи подал в Минздрав РФ документы на регистрацию этой вакцины.

Хроника 09 января 2020 года – 12 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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