Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Раменские врачи спасли 9-летнего мальчика, проглотившего магниты

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Хирурги Раменской больницы успешно прооперировали девятилетнего мальчика, который проглотил магниты и у которого началась кишечная непроходимость, сообщили в Минздраве Подмосковья.

Мальчик поступил в больницу с болями в животе и нарастающей непроходимостью. Оказалось, что за два дня до этого он проглотил магниты, но не рассказал об этом родителям. Обследование показало, что магниты слиплись, зажав между собой стенки двух отделов кишечника, объяснил заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.

В ходе операции хирурги извлекли магниты из кишечника и зашили перфоративные отверстия в местах соприкосновения стенок тонкой и слепой кишки.

Ребенка уже выписали.

Раменское Московская область Минздрав

Новости
Пандемия коронавируса

Суточная COVID-заболеваемость в Москве выросла более чем на 50%

В Москве пока не будут ограничивать работу общепита из-за COVID-19

Задержан юноша, стрелявший около московской школы из страйкбольного оружия

Задержан юноша, стрелявший около московской школы из страйкбольного оружия

Власти Москвы отрицают передачу полиции фото из профилей пользователей mos.ru

Власти Москвы отрицают передачу полиции фото из профилей пользователей mos.ru
Пандемия коронавируса

Более 85% умерших от COVID-19 в Москве составили пожилые люди

Более 85% умерших от COVID-19 в Москве составили пожилые люди
Пандемия коронавируса

Экспресс-тестирование на COVID-19 запустили в десяти школах Москвы

Движение на МЦД-2 восстановлено

Пандемия коронавируса

В Москве число заболевших COVID-19 детей выросло в 2,5 раза за месяц

В Москве число заболевших COVID-19 детей выросло в 2,5 раза за месяц

На МЦД-2 и Курском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов

На МЦД-2 и Курском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов

В Москве обезвредили мужчину, пытавшегося выстрелить в полицейского

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });