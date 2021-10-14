Раменские врачи спасли 9-летнего мальчика, проглотившего магниты

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Хирурги Раменской больницы успешно прооперировали девятилетнего мальчика, который проглотил магниты и у которого началась кишечная непроходимость, сообщили в Минздраве Подмосковья.

Мальчик поступил в больницу с болями в животе и нарастающей непроходимостью. Оказалось, что за два дня до этого он проглотил магниты, но не рассказал об этом родителям. Обследование показало, что магниты слиплись, зажав между собой стенки двух отделов кишечника, объяснил заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.

В ходе операции хирурги извлекли магниты из кишечника и зашили перфоративные отверстия в местах соприкосновения стенок тонкой и слепой кишки.

Ребенка уже выписали.