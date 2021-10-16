Здание военкомата загорелось на юго-востоке Москвы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Здание военкомата загорелось на юго-востоке Москвы, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе главка МЧС Москвы.

"У нас есть заявка по адресу Угрешская 8. Подразделения прибыли. Здание одноэтажное, административное. Развёрнут штаб пожаротушения. Площадь пожара уточняется", - сказали в пресс-службе.

По данным из открытых источников по этому адресу расположен городской сборный пункт военного комиссариата Москвы.