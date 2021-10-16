Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Здание военкомата загорелось на юго-востоке Москвы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Здание военкомата загорелось на юго-востоке Москвы, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе главка МЧС Москвы.

"У нас есть заявка по адресу Угрешская 8. Подразделения прибыли. Здание одноэтажное, административное. Развёрнут штаб пожаротушения. Площадь пожара уточняется", - сказали в пресс-службе.

По данным из открытых источников по этому адресу расположен городской сборный пункт военного комиссариата Москвы.

Москва МЧС

Новости

Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID откроют в Москве 18 октября

При пожаре на газораспределительной подстанции в Москве пострадал один человек

При пожаре на газораспределительной подстанции в Москве пострадал один человек

Газораспределительная подстанция загорелась на юго-западе Москвы

Сервис "оплаты лицом" заработал на всех станциях метро Москвы

Почти 30% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Собянин пообещал запуск сервиса "оплаты лицом" на всех станциях метро Москвы в пятницу

Собянин пообещал запуск сервиса "оплаты лицом" на всех станциях метро Москвы в пятницу

Власти Москвы не планировали новых мер по обязательной вакцинации

Собянин объявил розыгрыш 10 квартир среди прошедших вакцинацию

Собянин объявил розыгрыш 10 квартир среди прошедших вакцинацию

Девять московских ресторанов получили звёзды Michelin

Девять московских ресторанов получили звёзды Michelin

Синоптики допустили, что снег в Москве может выпасть на следующей неделе

Синоптики допустили, что снег в Москве может выпасть на следующей неделе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });