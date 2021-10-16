На юго-востоке Москвы потушили пожар в здании военкомата

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Пожар в здании военкомата на юго-востоке Москвы ликвидирован, сообщает в субботу пресс-служба главка МЧС Москвы.

"06:30 пожар локализован, 06:48 пожар полностью ликвидирован на площади 400 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар возник в одноэтажном административном здании по адресу Угрешская улица, дом 8.

По данным из открытых источников по этому адресу расположен городской сборный пункт военного комиссариата Москвы.