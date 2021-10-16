Заболеваемость COVID в Москве за сутки третий день подряд превышает 6 тыс.

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве зафиксировали 6 545 случаев заболевания коронавирусом, следует из обнародованных в субботу данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его информации, накануне сообщалось о 6 631 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 86 случаев. Третий день подряд в городе более шести тысяч заболевших.

За сутки коронавирус привел к смерти 72 человек. Общее число скончавшихся достигло 30 093. Смертность приблизилась к показателям начала августа.

Выздоровели за сутки 3 637 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 529 713 человек.

Накануне сообщалось о 3 756 выписанных и 70 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 16 октября составляет 1 млн 712 674.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19: за последние недели заболеваемость в Москве выросла на 20-30%. Эта динамика не идет на спад. Мэр вновь призвал москвичей вакцинироваться.

Собянин также допустил ввод краткосрочных ограничений из-за ситуации с коронавирусом, но Москва при этом "будет жить полноценной жизнью и развиваться".