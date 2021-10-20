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Заболеваемость COVID в Москве выросла более чем в 2,5 раза с начала сентября

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Заболеваемость COVID-19 в Москве с начала сентября выросла более чем в два с половиной раза, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача столицы Елены Андреевой.

"Средний темп прироста заболеваемости составляет 23% в неделю", - говорится в документе, который имеется в распоряжении "Интерфакса".

В постановлении уточняется, что ситуация с коронавирусом в городе продолжает ухудшаться. При этом болеют чаще москвичи трудоспособного возраста - от 18 до 60 лет. Их доля в общем числе инфицированных составляет 68%.

Кроме того, в документе говорится, что рост числа заболевших отмечается среди лиц, которые активно посещают общественные места, такие как торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары и рестораны, а также среди тех, кто пользуется общественным транспортом.

Накануне в столице ввели ряд дополнительных COVID-ограничений. В их числе - увеличение доли работников "контактных" сфер, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, - с 60% до 80%.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Число выявляемых случаев коронавируса в Москве по сравнению с августом выросло в 4 раза. На фото: дезинфекция Ленинградского вокзала.
Хроника 09 января 2020 года – 20 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Елена Андреева Роспотребнадзор Москва Коронавирус

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