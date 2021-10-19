Сотовые ритейлеры готовы выполнить требование о вакцинации 80% продавцов в Москве

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Владельцы сотовой розницы готовы выполнить требование о вакцинации 80% продавцов в Москве, на сегодняшний день привито большинство из них, рассказали "Интерфаксу" в компаниях.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что согласно решению главного санитарного врача города, предприятия и организации, работающие в сферы услуг, обязаны до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года.

Как сообщили в МТС, на текущий момент количество вакцинированных сотрудников розничной сети компании составляет порядка 78%. "К 1 января 2022 года мы планируем, что вакцинация достигнет 100%", - рассчитывают в ПАО "МТС".

Вице-президент по персоналу "Связного" Кирилл Попов сообщил, что в компании уже вакцинировано 73% сотрудников. "Поэтому можно с уверенностью сказать, что 80% - достижимый уровень для нас, которого мы добьемся в самое ближайшее время", - заверил Попов.

В розничной сети Tele2 в Москве сейчас доля вакцинированных сотрудников составляет 63%. "Наши салоны работают на основе франчайзинговой модели, но мы оказываем партнерам помощь: по начислению выплат вакцинированным сотрудникам, навигации по общедоступным пунктам вакцинации и привлечению экспертов для консультирования сотрудников. Мы продолжим широкую кампанию в поддержку вакцинации", - сказали в компании.

В Inventive Retail Group (управляет розничными магазинами Apple, Samsung, Lego, Nike и др.) заявили, что во всех сетях компании количество вакцинированных сотрудников на сегодняшний день "соответствовало последним требованиям к работникам сферы услуг". "Если правила изменяются, то значит компания будет работать над тем, чтобы соответствовать новым требованиям", - заверили в Inventive Retail Group.

В пресс-службе "Мегафона" заявили, то компания соблюдает все нормативные требования в рамках последнего постановления санитарного врача и обеспечит необходимое количество вакцинированных сотрудников в розничной сети в столичном регионе.

В "Ростелекоме" пообещали, что "установленный показатель будет достигнут".

Прежнее требование об обязательной вакцинации работников ряда отраслей (торговля, почта, такси и ряд других) в Москве предписывало, что прививки должны сделать 60% работников сферы услуг. Изначально первый компонент или однокомпонентную вакцину нужно было сделать до 15 июля, второй - до 15 августа.