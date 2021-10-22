В Москве за сутки выявлены максимальные с конца июня 8,1 тыс. больных COVID-19

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Более 8,1 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это максимум с конца июня, следует из обнародованных в пятницу данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 8 166 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 7 897 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице выросла на 269 случаев. Данный показатель - максимальный с конца июня, когда в городе выявили 8 457 заболевших.

За сутки коронавирус привел к смерти 79 человек. Общее число скончавшихся достигло 30 537. Суточная смертность сравнялась со значением от 29 июля.

Выздоровели за сутки 4 162 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 552 735 человек.

Накануне сообщалось о 4 272 выписанных и 77 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 22 октября составляет 1 753 847.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19: за последние недели заболеваемость в Москве выросла на 20-30%. Эта динамика не идет на спад. Мэр вновь призвал москвичей вакцинироваться.

19 октября мэр ввел в Москве ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля были переведены пожилые москвичи, работодатели обязаны также до 25 февраля перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, предприятиям из "групп риска" необходимо довести до 80% число вакцинированных от коронавируса сотрудников.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября.