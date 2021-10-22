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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Москве за сутки выявлены максимальные с конца июня 8,1 тыс. больных COVID-19

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Более 8,1 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это максимум с конца июня, следует из обнародованных в пятницу данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 8 166 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 7 897 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице выросла на 269 случаев. Данный показатель - максимальный с конца июня, когда в городе выявили 8 457 заболевших.

За сутки коронавирус привел к смерти 79 человек. Общее число скончавшихся достигло 30 537. Суточная смертность сравнялась со значением от 29 июля.

Выздоровели за сутки 4 162 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 552 735 человек.

Накануне сообщалось о 4 272 выписанных и 77 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 22 октября составляет 1 753 847.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19: за последние недели заболеваемость в Москве выросла на 20-30%. Эта динамика не идет на спад. Мэр вновь призвал москвичей вакцинироваться.

19 октября мэр ввел в Москве ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля были переведены пожилые москвичи, работодатели обязаны также до 25 февраля перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, предприятиям из "групп риска" необходимо довести до 80% число вакцинированных от коронавируса сотрудников.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Число выявляемых случаев коронавируса в Москве по сравнению с августом выросло в 4 раза. На фото: дезинфекция Ленинградского вокзала.18 октября. В Брюсселе перед штаб-квартирой Pfizer прошла акция протеста против ковид-паспортов.15 октября. Филиппины ослабили часть ограничений, введенных из-за пандемии, после снижения случаев заражения в стране.14 октября. Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19.13 октября. Вакцинация студентов против коронавируса в индийском Бангалоре.12 октября. Япония начала постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19, чтобы помочь экономике, пострадавшей от пандемии.11 октября. Правительство Южной Кореи намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии. На фото: посетители в дворцовом комплексе Кенбоккун в Сеуле.8 октября. В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.6 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
Число выявляемых случаев коронавируса в Москве по сравнению с августом выросло в 4 раза. На фото: дезинфекция Ленинградского вокзала.
Хроника 09 января 2020 года – 22 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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