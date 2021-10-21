В Москве сохранят интенсивность движения общественного транспорта в нерабочие дни

При этом в мэрии призывают не ездить по городу в этот период без крайней необходимости

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В период нерабочих дней в Москве сохранят интенсивность движения общественного транспорта, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мэр Москвы поручил нам обеспечить работу транспорта без снижения интенсивности движения - это позволит соблюдать социальную дистанцию", - привели слова Ликсутова в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Вице-мэр пояснил, что также в общественном транспорте столицы сохранят усиленную дезинфекцию.

При этом городские власти просят не перемещаться по Москве в нерабочие дни без крайней необходимости.

"Нерабочие дни - самый эффективный способ снижения заболеваемости и смертности от ковида, они позволяют в короткие сроки максимально сократить количество контактов между людьми. Поэтому очень просим вас не ездить по городу без крайней необходимости", - сказали в ведомстве.

Там предложили провести нерабочие дни на свежем воздухе - в парке или на даче.

Нерабочие дни в Москве объявлены с 28 октября по 7 ноября.