В Москве выявили максимальную с 29 июля суточную смертность от COVID-19

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки зафиксировали 7 803 случая заболевания коронавирусом, следует из обнародованных в субботу данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его информации, накануне сообщалось о 8 166 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 363 случая.

За сутки коронавирус привел к смерти 82 человек. Общее число скончавшихся достигло 30 619. Смертность достигла максимума с 29 июля, когда в городе зафиксировали 93 умерших.

Выздоровели за сутки 3 986 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 556 721 человек.

Накануне сообщалось о 4 162 выписанных и 79 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 23 октября составляет 1 млн 761 650.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19: за последние недели заболеваемость в Москве выросла на 20-30%. Эта динамика не идет на спад. Мэр вновь призвал москвичей вакцинироваться.

19 октября мэр ввел в Москве ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля были переведены пожилые москвичи, работодатели обязаны также до 25 февраля перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, предприятиям из "групп риска" необходимо довести до 80% число вакцинированных от коронавируса сотрудников.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября.