Собянин пообещал довести число дополнительных коек для COVID-19 до 27 000

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Москве рядом с уже действующими больницами по лечению коронавирусной инфекции дополнительно обустроят полевые госпитали общей мощностью 5000 коек, сообщил мэр Сергей Собянин.

"В Москве по нормативу надо было развернуть 12 000 коечного фонда. Сегодня уже развернуто 16 000. В ближайшие дни развернем до 20 000 - и дальше до 27 000, - сказал он. - Мы видим, что помимо этого необходимо разворачивать дополнительные мощности. Бесконечно забирать из медицины (коечный фонд), занимающейся другими вопросами, невозможно. Поэтому мы приняли решение о разворачивании временных сооружений на 5 000 коек возле высокотехнологичных клиник, таких как Коммунарка, 58-я клиническая больница и других".

В частности, в Коммунарке уже разворачивается специализированный объект на 500 коек. Мэр отметил, что кроме этого принято решение развернуть там еще 1000 коек. Таким образом общая мощность больницы будет 800 плюс 1500 коек.

Собянин также поручил подготовить развертывание крупных площадок для обсервации - для изоляции легких больных и лиц с подозрением на коронвирус. Этот вопрос он собирается обсудить с Минздравом и доложить о результатах премьер-министру Михаилу Мишустину.

На этом же заседании мэр сообщил, что для обслуживания дополнительных инфекционных койко-мест не хватает врачей. Он попросил премьер подготовить приказ о направлении студентов-медиков со старших курсов в такие стационары на практику.