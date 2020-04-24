Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:43Заразились
на 24.04В России 68 622+5 849В мире 2 708 885+85 470

Собянин пообещал довести число дополнительных коек для COVID-19 до 27 000

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Москве рядом с уже действующими больницами по лечению коронавирусной инфекции дополнительно обустроят полевые госпитали общей мощностью 5000 коек, сообщил мэр Сергей Собянин.

Пандемия коронавируса

"В Москве по нормативу надо было развернуть 12 000 коечного фонда. Сегодня уже развернуто 16 000. В ближайшие дни развернем до 20 000 - и дальше до 27 000, - сказал он. - Мы видим, что помимо этого необходимо разворачивать дополнительные мощности. Бесконечно забирать из медицины (коечный фонд), занимающейся другими вопросами, невозможно. Поэтому мы приняли решение о разворачивании временных сооружений на 5 000 коек возле высокотехнологичных клиник, таких как Коммунарка, 58-я клиническая больница и других".

В частности, в Коммунарке уже разворачивается специализированный объект на 500 коек. Мэр отметил, что кроме этого принято решение развернуть там еще 1000 коек. Таким образом общая мощность больницы будет 800 плюс 1500 коек.

Собянин также поручил подготовить развертывание крупных площадок для обсервации - для изоляции легких больных и лиц с подозрением на коронвирус. Этот вопрос он собирается обсудить с Минздравом и доложить о результатах премьер-министру Михаилу Мишустину.

На этом же заседании мэр сообщил, что для обслуживания дополнительных инфекционных койко-мест не хватает врачей. Он попросил премьер подготовить приказ о направлении студентов-медиков со старших курсов в такие стационары на практику.

Инфекционный центр в Новой Москве

12
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Москва Сергей Собянин коронавирус Михаил Мишустин Минздрав Коммунарка

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В мэрии Москвы не увидели предпосылок для ослабления карантина на майские праздники

Почти 300 нарушителей карантина оштрафовали в Москве

В Москве 216 тыс. человек продолжили ездить на машине без пропуска

Заболеваемость COVID-19 в Москве в течение недели в среднем остается на одном уровне

Заболеваемость COVID-19 в Москве в течение недели в среднем остается на одном уровне

В Москве все медработники будут проходить экспресс-тесты на иммунитет к COVID-19

Число погибших от коронавируса в Москве выросло на 37 до 325

Памятник Жукову вернули на Манежную площадь

Памятник Жукову вернули на Манежную площадь

Собянин заявил о дефиците медоборудования для инфекционных больниц в Москве

Собянин посоветовал москвичам отложить обращение за плановой медпомощью

Собянин не захотел вводить войска для контроля самоизоляции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');