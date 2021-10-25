Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла почти на 50%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Около 7,8 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это почти на 50% превышает воскресный показатель, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, за последние 24 часа в российской столице выявили 7 778 инфицированных. Накануне сообщалось о фиксации 5 279 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на 2 499 случаев или примерно на 47%.

За сутки в городе скончалось 83 пациента с коронавирусом. За все время пандемии COVID-19 привел к смерти 30 786 москвичей.

Выздоровели от заболевания и выписались за последние сутки 3 892 столичных жителя. Общее число горожан, выздоровевших от коронавируса, достигло 1 564 430.

Накануне сообщалось о смерти 84 и выздоровлении 3 817 горожан.

Общее число выявленных в российской столице случаев COVID-19 по состоянию на 25 октября составляет 1 774 707.

Ухудшение ситуации с коронавирусом в Москве

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19: за последние недели заболеваемость в Москве выросла на 20-30%. Эта динамика не идет на спад. Мэр вновь призвал москвичей вакцинироваться.

19 октября в Москве ввели ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля переведены пожилые москвичи, работодатели обязаны также до 25 февраля перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, предприятиям из "групп риска" необходимо довести до 80% число вакцинированных от коронавируса сотрудников.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября.