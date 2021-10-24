Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве упала почти на треть

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 5 279 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, накануне сообщалось о 7 803 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 сократилась в российской столице на 2 524 случая или примерно на 32%.

За 24 часа в городе скончалось 84 пациента с COVID-19. Суточная смертность в столице продолжает расти: накануне стало известно о гибели 82 человек. Эти показатели соответствуют уровню конца июля 2021 года.

Всего болезнь привела к смерти 30 703 жителей Москвы.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 3 817 горожан. За все время пандемии COVID-19 смогли победить 1 млн 560 538 москвичей.

Накануне сообщалось о выздоровлении 3 986 пациентов с коронавирусом в Москве.

Общее число выявленных в российской столице случаев COVID-19 по состоянию на 24 октября составляет 1 млн 766 929.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19: за последние недели заболеваемость в Москве выросла на 20-30%. Эта динамика не идет на спад. Мэр вновь призвал москвичей вакцинироваться.

19 октября мэр ввел в Москве ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля были переведены пожилые москвичи, работодатели обязаны также до 25 февраля перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, предприятиям из "групп риска" необходимо довести до 80% число вакцинированных от коронавируса сотрудников.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября.