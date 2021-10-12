В Москве откроют 25 станций метро к 2025 году

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Московский метрополитен за ближайшие три года расширится на 25 станций и почти 60 км линий, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В 2022-2024 гг. планируется ввести 58,5 км линий, 25 станций и три электродепо Московского метрополитена", - говорится в сообщении.

Так, в эти сроки планируется завершить строительство Большой кольцевой линии. Кроме того, будет открыт головной участок Троицкой линии, а также участки Калининско-Солнцевской, Люблинско-Дмитровской, Сокольнической линий.

С 2022 по 2024 года столичные власти хотят построить почти 286 км дорог, 89 искусственных сооружений и 50 пешеходных переходов.