COVID-заболеваемость в Москве снизилась на 20% после роста накануне

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Более 6 тысяч случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Москве за сутки, следует из обнародованных во вторник данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 6 074 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 7 778 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 1 704 случая, или почти на 22%.

За сутки коронавирус привел к смерти 86 человек. Общее число скончавшихся в столице достигло 30 872.

Выздоровели за сутки 3 924 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 568 354 человек.

Накануне сообщалось о 3 892 выписанных и 83 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 26 октября составляет 1 780 781.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

Мэр столицы Сергей Собянин 14 октября заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19: за последние недели заболеваемость в Москве выросла на 20-30%. Мэр вновь призвал москвичей вакцинироваться.

19 октября мэр ввел в Москве ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля были переведены пожилые москвичи, работодатели обязаны также до 25 февраля перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, предприятиям из "групп риска" необходимо довести до 80% число вакцинированных сотрудников.

21 октября московские власти объявили о режиме нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября.