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Уголовное дело завели в Ростове на пьяного водителя электросамоката

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении ранее лишенного прав жителя Ростова-на-Дону за повторное управление электросамокатом в нетрезвом виде, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону.

По данным УГИБДД, пьяный ростовчанин на электросамокате столкнулся с автомобилем Mazda. В результате ДТП никто не пострадал, а транспортные средства получили механические повреждения. Также проверка показала, что самокат имеет достаточную мощность, чтобы считаться транспортным средством, что и послужило поводом для возбуждения уголовного дела.

"В отношении водителя элетросамоката возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Стражи порядка выяснили, что водитель самоката ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение", - говорится в сообщении.

Жителю города грозит до двух лет тюрьмы.

Ростов-на-Дону ГИБДД

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