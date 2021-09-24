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Хроника последних дней СССР

Прокуроры отсудят у 18-летнего самокатчика миллион в пользу покалеченной пенсионерки

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Челябинске 18-летнего юношу будут судить за наезд на электросамокате на 65-летнюю женщину, которая тяжело покалечилась. Как сообщили в областной прокуратуре, суд попросят взыскать 1 млн рублей с обвиняемого в пользу потерпевшей.

По версии следствия, в мае 2021 года молодой человек ехал с пассажиром на арендованном электросамокате вечером по тротуару на улице Гагарина. Самокат был исправен. Обвиняемый потерял контроль над самокатом и сбил женщину, которая шла впереди.

Она упала, ударилась головой и получила черепно-мозговую травму и перелом ребра. По данным прокуратур, она сейчас неконтактна, не помнит всю свою жизнь до момента травмы и частично парализована.

Обвиняемому вменяют нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.1, ст. 268). Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по его делу и направила его в суд.

Челябинск Ленинский район

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