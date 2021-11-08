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Несколько домов в подмосковных Мытищах остались без воды и света

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Энергоснабжение нескольких домов в Мытищах Московской области отключено из соображений безопасности после прорыва трубы холодного водоснабжения и затопления территории дворов, жителям подвозят воду, сообщил официальный канал АО "Водоканал-Мытищи" в Instagram.

"В связи с неисправностью трубопровода холодного водоснабжения в районе улицы Летная и Новомытищинского проспекта будет снижено давление подачи холодной воды в ряде домов, а также часть домов будет отключена от холодного водоснабжения до устранения неисправности", - говорится в сообщении.

Питьевую воду для жителей домов с отключенным водоснабжением привозят в автоцистернах. Их можно найти по адресу: М.О., г. Мытищи, пр-т Новомытищинский д. 80к1 в районе ЦТП.

Ранее в соцсетях появились сообщения о коммунальной аварии в Мытищах, в результате которой "во дворе пятиэтажки образовалось озеро".

Мытищи

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