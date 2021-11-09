Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Власти Москвы определят новые ковид-меры к концу недели

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы на этой неделе будет следить за развитием ситуации с коронавирусом и на основании этого анализа будет принимать решение по дальнейшим противоэпидемическим мерам, заявил мэр города Сергей Собянин в президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"Эта неделя для нас считаем будет принципиальной, посмотрим в конце недели какие будут показатели и уже на основании анализа будем принимать решения по дальнейшем мерам", - сказал он.

После нерабочих дней, по его оценке, ситуация в городе улучшилась: "На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% за неделю - количество госпитализаций". Объем случаев пневмонии снизился на 18%, добавил мэр.

"Все это говорит о том, что процесс распространения коронавирусной инфекции замедлился. Это, конечно, не говорит о том, что мы должны успокоиться, сложить ручки, - отметил Собянин. - Надо дальше работать, чтобы ситуация улучшалась".

Вакцинация в городе идет неплохо, но интерес граждан мог бы быть выше, считает чиновник.

"За последнюю неделю записалось и вакцинировалось около 100 тысяч человек. (...) Если брать выполнение постановления по обязательной вакцинации, то первым компонентом группы, которые подлежат обязательной вакцинации, привилось 80% от численности сотрудников, и вторым компонентом - 67%", - сказал мэр.

По его словам, в городе расширяется экспресс-тестирование на коронавирус, сейчас в Москве работает 70 таких точек, они помогли выявить людей, которые в дальнейшем начинают серьезно болеть.

Нерабочие дни в Москве проходили с 28 октября по 7 ноября. Со второй декады сентября заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе росла, к концу октября суточный прирост заражаемости приближался к 8000 случаев, затем заболеваемость пошла на спад. На утро 9 ноября, по данным оперштаба, за сутки в городе выявили 5 287 новых случаев COVID-19.

Москва во время нерабочих дней

10
Хроника 09 января 2020 года – 09 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин коронавирус

Новости по теме

Новости

В Москве полный курс вакцинации прошли 67% работников предприятий "групп риска"

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покидает свой пост

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покидает свой пост

Лидер ячейки ИГ, планировавшей теракты в Москве, осужден на 21 год колонии

МЧС предупредило о мокром снеге и гололеде в Москве в ночь на вторник

МЧС предупредило о мокром снеге и гололеде в Москве в ночь на вторник

Совет попечителей МХАТ им. Горького прекратил свои отношения с театром

Пандемия коронавируса

Социальную карту в Москве разблокируют в течение 5 рабочих дней после прививки

Станция московского метро "Октябрьская" Кольцевой линии закрыта из-за бесхозной сумки

Суд арестовал всех фигурантов дела о нападении и драке в Новой Москве

Суд арестовал всех фигурантов дела о нападении и драке в Новой Москве

Полиция задержала семь участников драки в Домодедове

Полиция задержала семь участников драки в Домодедове

Суд арестовал одного из фигурантов дела о нападении в Новой Москве

Суд арестовал одного из фигурантов дела о нападении в Новой Москве
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });