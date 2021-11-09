Власти Москвы определят новые ковид-меры к концу недели

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы на этой неделе будет следить за развитием ситуации с коронавирусом и на основании этого анализа будет принимать решение по дальнейшим противоэпидемическим мерам, заявил мэр города Сергей Собянин в президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"Эта неделя для нас считаем будет принципиальной, посмотрим в конце недели какие будут показатели и уже на основании анализа будем принимать решения по дальнейшем мерам", - сказал он.

После нерабочих дней, по его оценке, ситуация в городе улучшилась: "На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% за неделю - количество госпитализаций". Объем случаев пневмонии снизился на 18%, добавил мэр.

"Все это говорит о том, что процесс распространения коронавирусной инфекции замедлился. Это, конечно, не говорит о том, что мы должны успокоиться, сложить ручки, - отметил Собянин. - Надо дальше работать, чтобы ситуация улучшалась".

Вакцинация в городе идет неплохо, но интерес граждан мог бы быть выше, считает чиновник.

"За последнюю неделю записалось и вакцинировалось около 100 тысяч человек. (...) Если брать выполнение постановления по обязательной вакцинации, то первым компонентом группы, которые подлежат обязательной вакцинации, привилось 80% от численности сотрудников, и вторым компонентом - 67%", - сказал мэр.

По его словам, в городе расширяется экспресс-тестирование на коронавирус, сейчас в Москве работает 70 таких точек, они помогли выявить людей, которые в дальнейшем начинают серьезно болеть.

Нерабочие дни в Москве проходили с 28 октября по 7 ноября. Со второй декады сентября заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе росла, к концу октября суточный прирост заражаемости приближался к 8000 случаев, затем заболеваемость пошла на спад. На утро 9 ноября, по данным оперштаба, за сутки в городе выявили 5 287 новых случаев COVID-19.