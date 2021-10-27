В Москве возобновила работу горячая линия для самоизолированных

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Москве возобновила работу горячая линия для тех, кто вынужден перейти на домашний режим и кому потребуется помощь, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Номер +7 495 870-45-09 будет работать ежедневно с 8:00 до 21:00.

По ее словам, звонить туда можно с просьбами по заказу продуктов, лекарств, товаров первой необходимости и за психологической помощью.

"Кроме того, в круглосуточном режиме продолжает работать телефон неотложной психологической помощи 051 (+7 495 051 — при звонке с мобильного) и психологический онлайн-чат Don"t panic", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

"Людям, входящим в группу риска, сейчас очень важно беречь себя и соблюдать режим самоизоляции", - объяснила Ракова возобновление работы горячей линии.

Домашний режим был введён для пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями 19 октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе. Исключение составляют вакцинированные или переболевшие в последние полгода жители столицы. Во время домашнего режима допускается поход к врачу, в ближайший магазин или аптеку, а также выгул питомцев, прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Соцкарты для проезда в общественном транспорте для пожилых и хронически больных заблокируют с 8 ноября; при этом те, кто привился от COVID-19 или переболел в течение последних шести месяцев, смогут их разблокировать.