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В РФ зафиксировано более 40,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ зафиксировано более 40,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В России за сутки выявлено 40 759 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Это на 2 701 больше, чем накануне, когда зарегистрировали 38 058 новых заражений.

Умерли в стране от вируса еще 1 237 человек. Больше всего скончавшихся в Москве - 94, в Петербурге - 85, в Московской области - 56.

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 251 691.

Новые эпизоды инфицирования регистрировались в 85 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 6240, что на 58% больше, нежели накануне. В Санкт-Петербурге выявили 3 230 заболевших, в Московской области - 2 617.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 952 472 случая коронавирусной инфекции,.

Выписано уже 7,68 млн пациентов, в том числе 33 156 за последние сутки.

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