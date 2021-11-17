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В Москве удвоили объемы экспресс-тестирования на COVID-19

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Москве по сравнению с первой половиной октября объем экспресс-тестирования на коронавирус увеличился больше чем в два раза за счет открытия новых пунктов, сообщила сайту мэрии заммэра города Анастасия Ракова.

Сейчас в городе работает 71 такой пункт. Каждый день в них делают тесты около 7000 человек, всего с открытия первых пунктов экспресс-тестирование прошли 200 тысяч человек. У 5% из них ПЦР-тесты подтвердили заражение корнавирусом.

По словам Раковой, это позволило выявлять больше людей с коронавирусной инфекцией на ранней стадии или бессимптомных носителей, своевременно начинать лечение и прерывать цепочки распространения вируса.

Экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции позволяет за 15 минут с высокой долей вероятности диагностировать COVID-19. Положительный результат теста не означает постановку диагноза, а лишь показывает вероятность заболевания.

Хроника 09 января 2020 года – 17 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Анастасия Ракова

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