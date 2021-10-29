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В метро Москвы открылись пункты экспресс-тестирования на COVID-19

В метро Москвы открылись пункты экспресс-тестирования на COVID-19
Архивное фото
Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - На пяти станциях московского метро открылись бесплатные пункты экспресс-тестирования на COVID-19, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу.

"Услуга пользуется спросом у пассажиров, по поручению мэра Москвы, мы совместно с департаментом здравоохранения масштабируем количество пунктов с бесплатными экспресс-тестами на транспорте. Эта мера поможет выявить заболевание на ранних стадиях и станет дополнительной защитой для пассажиров в московском метро", - привели в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Пункты появились на станциях "Тверская" ("Пушкинская"), "Маяковская", "Тургеневская", "Хорошевская", "Третьяковская".

Для теста взрослым нужен паспорт и номер полиса ОМС (при наличии). Дети могут пройти тест с родителями, необходимо свидетельство о рождении.

Ранее пункты экспресс-тестирования в Москве заработали в общественных местах.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Максим Ликсутов Москва Коронавирус

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