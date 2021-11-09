В ФМБА рекомендовали чаще экспресс-тестировать школьников на COVID-19

Математические модели показывают, что проводить такие тесты нужно раз в три дня

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Замдиректора по научно-производственной деятельности центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП) ФМБА Герман Шипулин поддержал московский эксперимент по экспресс-тестированию школьников на коронавирус, но посоветовал проводить его чаще.

Он объяснил, что расширение тестирования позволяет выявлять больше зараженных и чаще обрывать цепочки заражений.

"Если этот эксперимент проводится, он, в первую очередь, должен проводиться таким образом: должны быть отобраны тесты, которые обладают максимальной чувствительностью, - это первое. И второе - нужно найти правильный диапазон тестирования", - продолжил Шипулин.

Математические модели показывают, что проводить такое тестирование нужно раз в три дня, заявил он. Одно исследование в неделю эксперт считает недостаточным.

"Либо мы выходим на прямой эксперимент и начинаем тестировать как рекомендуют математические модели и использовать тесты с высокой чувствительностью, либо эпидемиологические последствия эксперимента будут нулевые", - сказал Шипулин.

Кроме чувствительности экспресс-тестов, имеет значение и их специфичность (число истинных результатов без учета доли ложноположительных), добавил замдиректора центра. Ссылаясь на европейские рекомендации, он уточнил, что этот показатель должен быть равен 98%. При этом, по отзывам столичных чиновников, в ходе эксперимента в 30% случаев выявлялись ложноположительные результаты, то есть специфичность равнялась 70%, сказал представитель ФМБА.

В связи с этим, он посоветовал "присмотреться" к тому, какие тесты используют в московском эксперименте. Возможность для их смены есть, поскольку в России применяются в настоящее время десятки аналогов.

Экпресс-тестирование детей на коронавирус запустили 13 октября в десяти школах Москвы в порядке эксперимента. Предполагается, что тестировать детей должны раз в две недели, делать это могут медработники, учителя или родители, по выбору школы. Тех, кто откажется от экпресс-тестирования, обещали обязать приносить отрицательный ПЦР-тест из поликлиники.

В школах планировали применять тесты "Рапид Био". В руководстве компании-разработчика точность тестов оценили в 96%.