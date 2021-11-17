Суд признал законным экспресс-тестирование московских школьников на COVID-19

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил иск отца столичной школьницы, который просил признать незаконным приказ департамента здравоохранения и департамента образования и науки столицы об экспресс-тестировании учеников на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд отказал в иске законному представителю несовершеннолетнего о признании недействующим в части приказа по раннему выявлению (диагностике) COVID- 19 с использованием экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в образовательных организациях города Москвы", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, речь идет о приказе от 13 октября 2021 года.

Истец, отметили в суде, "считал, что тестирование является медицинским вмешательством и нарушает право на неприкосновенность частной жизни его несовершеннолетней дочери".

"Суд не нашел оснований для признания оспариваемой части недействительной и отказал в удовлетворении исковых требований заявителю в полном объеме", - резюмировали в Мосгорсуде.

Решение московских властей о тестировании школьников на коронавирус, введенное на фоне подъема заболеваемости COVID-19, в том числе среди детей, вызвало резонанс и широкую дискуссию в родительском сообществе.