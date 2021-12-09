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Предпринимателям Москвы одобрили антикоронавирусные выплаты

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Власти Москвы одобрили более 3 тыс. заявок от предпринимателей по выплатам на соблюдение санитарных мер в связи с пандемией коронавируса и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты на сумму более 330 млн рублей, сообщила в четверг заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"По этой программе одобрено 3,1 тыс. заявок. Общая сумма выплат по ним превысит 332 млн рублей. Большинство заявок - примерно 60% - поступило от предприятий общественного питания. Также поддержку получат организации и ИП, работающие в сфере культуры, спорта, бытовых услуг и других направлениях", - сообщила Сергунина, слова которой привели на сайте столичной мэрии.

Как уточнили на сайте, заявочная кампания продолжалась с 1 сентября по 15 ноября. Воспользоваться новой мерой поддержки могли компании сферы услуг, которые подали сведения о вакцинации не менее 60% персонала до 15 августа через личный кабинет на портале mos.ru. Размер выплат составляет 15 тыс. рублей на компанию и дополнительно по 6,5 тыс. на каждого сотрудника. Индивидуальным предпринимателям без персонала выплачивают 21,5 тыс. рублей.

Программу выплат на соблюдение ограничительных мер и средства индивидуальной защиты утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в июле этого года. Тогда на поддержку бизнеса дополнительно выделили 5 млрд рублей, которые были направлены в том числе на обеспечение этого вида выплат.

Москва Коронавирус Наталья Сергунина

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