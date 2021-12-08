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Батареи в жилых домах Москвы станут горячее из-за грядущих морозов

Батареи в жилых домах Москвы станут горячее из-за грядущих морозов
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Работа системы городского отопления скорректирована в соответствии с холодной погодой, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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"Согласно прогнозам синоптиков, в предстоящую ночь температура воздуха в городе может понизиться до минус 11 градусов. В четверг в дневные часы столбики термометров будут держаться на отметке от минус 9 до минус 11 градусов, а в ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 16 градусов", - сказал журналистам в среду Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.

"Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.

Петр Бирюков Москва

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