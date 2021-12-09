СК попросил арестовать мужчину, устроившего стрельбу с жертвами в МФЦ Москвы

МФЦ "Рязанский", где в результате стрельбы погибли два человека Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте Сергея Глазова, задержанного после стрельбы в МФЦ "Рязанский" в Москве, где погибли два человека.

СК в ходатайстве просит заключить под стражу Глазова до 7 февраля 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

В пресс-службе суда уточнили, что Глазову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а, е" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч.3 ст.30, п. "а, в, е" ч.2 ст.105 УК РФ (попытка убийства), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Накануне, 8 декабря, в Общественной наблюдательной комиссии Москвы агентству заявили, что Глазов признает свою вину по делу о стрельбе в МФЦ.

Задержанный рассказал навестившим его членам ОНК обстоятельства конфликта. "Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел ее надевать, я в эти санитарные правила не верю", - процитировали Глазова в ОНК.

Днем во вторник 45-летний Глазов в здании МФЦ на 1-й Новокузьминской улице открыл огонь из пистолета по посетителям и персоналу учреждения. Погибли два человека, еще четверо, в том числе малолетняя девочка, были госпитализированы.

Стрелявшего задержали полицейские.

Позднее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Глазов "ведет себя неадекватно, агрессивен, оказывает активное сопротивление". По словам собеседника агентства, причиной стрельбы стал конфликт с администратором и охранником из-за нежелания Глазова надевать маску.

В ОНК Москвы "Интерфаксу" также сообщили, что Глазов работал в Службе внешней разведки, откуда был уволен в 2009 году в звании подполковника.