"Магнит" и Wildberries запустили совместную экспресс-доставку в новых городах

Компании также начали тестировать самовывоз алкоголя

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - "Магнит" и Wildberries запустили экспресс-доставку продуктов из магазинов "у дома" сети "Магнит" в новых регионах, а также самовывоз алкогольных напитков.

Запуск совместного пилотного проекта по экспресс-доставке состоялся в июле в Краснодаре, где расположен головной офис "Магнита". Теперь сервис доступен еще в четырех городах - Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Самаре, говорится в совместном пресс-релизе "Магнита" и Wildberries.

Ассортимент "Магнита" доступен в отдельном разделе (shop-in-shop) в приложении и на сайте Wildberries. Заказать можно до 4 тыс. самых популярных товаров - молочную и мясную продукцию, полуфабрикаты, бакалею, фасованные фрукты и овощи, соки и воды, чай, кофе, товары для дома, ухода, домашних животных и др. В Москве доступен расширенный ассортимент дарксторов "Магнита".

"Мы довольны результатами пилотного проекта в Краснодаре, поэтому приняли решение расширить наше сотрудничество с крупнейшим российским онлайн-ритейлером. Сегодня в общей сложности к заказу через Wildberries мы подключили около 70 магазинов "у дома" в пяти регионах, а в 2022 г. мы планируем масштабирование и на другие города", - отметил директор по электронной коммерции "Магнита" Андрей Лукашевич (его слова процитированы в сообщении).

Кроме того, "Магнит" и Wildberries запустили пилотный проект по самовывозу алкоголя из магазинов ритейлера в Краснодаре. Выбрать товары и оформить заказ можно на сайте Wildberries, для заказа доступны около 1,6 тыс. позиций алкогольной продукции, получить его можно самостоятельно через час. Покупка оплачивается на кассе магазина после подтверждения возраста покупателя.

"Мы ожидаем, что сервис будет пользоваться спросом у покупателей", - сказал Лукашевич.

"Магнит" - второй по выручке и крупнейший по числу магазинов ритейлер в России. На конец сентября под управлением "Магнита" было 25,315 тыс. магазинов, включая 15,657 тыс. одноименных магазинов "у дома". По итогам девяти месяцев розничная выручка компании выросла на 14,5%, до 1,277 трлн рублей.

"Магнит" начал тестировать онлайн-продажи во второй половине прошлого года. Ритейлер развивает собственные и партнерские сервисы e-commerce (с "Яндекс.Едой", Delivery Club, "Сбермаркетом" и Wildberries). По итогам девяти месяцев 2021 года онлайн-продажи "Магнита" достигли 5,2 млрд рублей с НДС.

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер. По итогам января-сентября 2021 года оборот площадки увеличился на 89%, до 538,9 млрд рублей.