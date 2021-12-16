Московским школам рекомендовали начать каникулы с 27 декабря

Каникулы увеличат, чтобы снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Москве Департамент образования рекомендовал школам уйти на новогодние каникулы с 27 декабря по 9 января, сообщили "Интерфаксу" в департаменте.

Увеличить каникулы чиновники решили из-за коронавиуса. В департаменте напомнили, что продление осенних каникул помогло разорвать цепочки распространения COVID-19 среди школьников и с середины ноября количество классов на карантинах уменьшилось в разы по сравнению с октябрем.

"Данная мера направлена на укрепление тенденции по снижению заболеваемости в городе", - сказали в департаменте.

Там добавили, что конкретные решения будут принимать директора с учетом мнения управляющих советов школ. Вопрос о сроках департамент предложил вынести на рассмотрение советов.

Для начальных классов с 27 по 30 декабря в школах организуют дежурные группы.

Детские сады и колледжи продолжат работать штатно, отметил представитель департамента.

Администрация Петербурга недавно решила, что школы могут начать каникулы не с 29 декабря, как предполагало формальное расписание, а раньше. Вице-губернатор Ирина Потехина объяснила, что 25 декабря должна закончиться учебная четверть, к этому дню должны быть выставлены итоговые оценки, после чего учеников можно будет отпустить на каникулы. 27 и 28 декабря школам Петербурга разрешили работать по свободному расписанию.