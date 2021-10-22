Каникулы в московских школах могут начаться с 25 октября

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - По согласованию с управляющим советом каникулы в школах Москвы в период нерабочих дней могут начаться с 25 октября, сообщили "Интерфаксу" в столичном департаменте образования и науки.

Собеседник агентства напомнил, что в детских садах будут созданы дежурные группы, где будут обеспечены все меры профилактики заболевания. Обучение студентов колледжей и вузов в этот период будет организовано дистанционно.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября. Для учеников школ и дошкольных групп с 30 октября предусмотрены каникулы.

Ранее Минпросвещения рекомендовало регионам объявить каникулы в школах на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, организовав работу дежурных групп, сообщила пресс-служба ведомства.