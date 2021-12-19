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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Москве не планируют вводить ограничения на зимние праздники из-за COVID-19

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В столице не планируется введение ограничений из-за коронавируса на новогодние праздники, если этого потребует ситуация, власти объявят об этом заранее, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Жить - так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале Россия 1 (ВГТРК), отвечая на вопрос, к каким ограничениям готовиться москвичам на праздники.

Собянин также добавил, что решения о введении ограничений принимаются только при плохо контролируемом или неконтролируемом росте заболеваемости коронавирусом в городе.

После завершения режима нерабочих дней в Москве 8 ноября столица продолжает жить с рядом ограничений. Масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте.

В воскресенье оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в Москве выявили 3 013 случаев COVID-19. За это время коронавирус привел к смерти 81 пациента в городе. Выздоровел от заболевания и выписался за сутки 2 661 человек.

В минувший вторник Собянин сказал, что ситуация с коронавирусом в Москве остается стабильной.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Москва Коронавирус Сергей Собянин

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